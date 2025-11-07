Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 11:49

Раскрыто содержимое телефона первого в РФ обвиняемого в поиске «запрещенки»

Baza: в телефоне уральского медбрата нашли 30 ссылок на запрещенный контент

МВД РФ МВД РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В телефоне жителя Урала, которого первого в России судят за поиск запрещенного контента, обнаружили более 30 ссылок на ресурсы террористических организаций, сообщает Telegram-канал Baza. По информации источника, в браузере 20-летнего медбрата из Каменска-Уральского находились ссылки на материалы об «Азове» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) и «Русском добровольческом корпусе» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Инцидент произошел 24 сентября, когда подсудимый в автобусе просматривал ленту в телефоне. После этого оператор сотовой связи зафиксировал действия и сообщил в правоохранительные органы. При обыске в телефоне, помимо ссылок, также были обнаружены фотографии с символикой запрещенного в России движения и подписки на проукраинские каналы.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за умышленный поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов. Документ предусматривает различные размеры штрафов для граждан, должностных и юридических лиц. Согласно новым нормам, умышленный поиск запрещенных материалов, в том числе с использованием VPN, будет караться штрафом от трех до пяти тысяч рублей.

