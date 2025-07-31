Путин ужесточил наказание за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN Путин утвердил штрафы за поиск экстремистского контента и рекламу VPN-сервисов

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за умышленный поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов. Документ предусматривает различные размеры штрафов для граждан, должностных и юридических лиц.

Согласно новым нормам, умышленный поиск запрещенных материалов, в том числе с использованием VPN, будет караться штрафом от трех до пяти тысяч рублей. Реклама таких сервисов обойдется гражданам в 50–80 тысяч рублей, должностным лицам — 80–150 тысяч рублей, а компаниям — 200–500 тысяч рублей.

Министр цифрового развития Максут Шадаев прежде заявлял, что новые меры не затронут обычных пользователей. В ходе совещания с президентом 23 июля он пояснил, что поисковые системы будут предоставлять в МВД запросы россиян только в рамках возбужденного уголовного дела. Он подчеркнул, что для привлечения к ответственности правоохранительным органам потребуется доказать умысел пользователя.

Ранее музыкальный продюсер Дарья Богатырева заявила, что новый закон о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете приведет к тому, что артисты могут начать заранее избегать опасных тем, а это ударит по разнообразию контента. По ее словам, российские лейблы и музыканты получат больше внимания, поскольку слушатели переключатся на доступный контент.