Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 16:29

Путин ужесточил наказание за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN

Путин утвердил штрафы за поиск экстремистского контента и рекламу VPN-сервисов

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за умышленный поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов. Документ предусматривает различные размеры штрафов для граждан, должностных и юридических лиц.

Согласно новым нормам, умышленный поиск запрещенных материалов, в том числе с использованием VPN, будет караться штрафом от трех до пяти тысяч рублей. Реклама таких сервисов обойдется гражданам в 50–80 тысяч рублей, должностным лицам — 80–150 тысяч рублей, а компаниям — 200–500 тысяч рублей.

Министр цифрового развития Максут Шадаев прежде заявлял, что новые меры не затронут обычных пользователей. В ходе совещания с президентом 23 июля он пояснил, что поисковые системы будут предоставлять в МВД запросы россиян только в рамках возбужденного уголовного дела. Он подчеркнул, что для привлечения к ответственности правоохранительным органам потребуется доказать умысел пользователя.

Ранее музыкальный продюсер Дарья Богатырева заявила, что новый закон о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете приведет к тому, что артисты могут начать заранее избегать опасных тем, а это ударит по разнообразию контента. По ее словам, российские лейблы и музыканты получат больше внимания, поскольку слушатели переключатся на доступный контент.

Россия
Владимир Путин
указы
экстримизм
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вяленые томаты для гурманов: быстро и вкусно!
Очередь из машин к Крымскому мосту достигла новых масштабов
Папа грызет пуповину, а мать — плаценту: в Ленобласти чуть не умер младенец
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с вирусом Mamont
Обманули дурака! Нацистка фон дер Ляйен жестко подставила Трампа в сделке
Макаревич унизил 95-летнюю Пахмутову: что он сказал, почему он ей завидует
Психолог оценила слова Шаляпина и его новой жены о готовности к детям
Найдена истинная причина обещаний Трампа ввести пошлины против партнеров РФ
Алаудинов обозначил роль «Ахмата» в успехе в Часове Яре
«Ваши страны — это наш полигон»: российские хакеры готовят удар возмездия
Россия готовится наладить ЖД-сообщение с одной страной
Автохлам за 3 млн? Россияне не хотят покупать Lada: что не так с качеством
Песков поставил точку в вопросе возвращения американских компаний в Россию
В Кремле оценили перспективы торговли России с США
В Кремле объяснили истинную суть БРИКС
Суд Петербурга арестовал жертву мошенников за попытку поджога банка
Песков ответил Трампу на обвинения БРИКС в антиамериканизме
В США раскрыли, как Россия сделала рубль супервалютой
В ОП сравнили цензуру на Западе с пропагандой фашистской Германии
В МЧС раскрыли новые детали страшного пожара в Подмосковье
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.