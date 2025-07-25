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25 июля 2025 в 13:28

Продюсер раскрыла, как закон о поиске «экстремизма» изменит музиндустрию

Продюсер Богатырева: закон заставит музыкантов избегать опасных тем

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Новый закон о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете приведет к тому, что артисты могут начать заранее избегать опасных тем, а это ударит по разнообразию контента, выразила мнение в беседе с NEWS.ru музыкальный продюсер Дарья Богатырева. По ее словам, российские лейблы и музыканты получат больше внимания, поскольку слушатели переключатся на доступный контент.

Госдума приняла поправки о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете. Как может поменяться индустрия? Российские лейблы и артисты получат больше внимания — слушатели переключатся на доступный контент. Музыканты могут начать заранее избегать «опасных» тем, что ударит по разнообразию контента, — пояснила Богатырева.

Она отметила, что стриминговые платформы могут увеличить инвестиции в локальных исполнителей. При этом, по ее словам, фанаты запрещенных артистов, скорее всего, будут искать обходные пути.

Как еще изменится музиндустрия с новым законом? Стриминги инвестируют в локальных исполнителей, возможно, появится больше поддержки для новых имен. Легальные платформы станут безопаснее — меньше рисков нарушить закон случайно. Очевидно, что произойдет сужение музыкального поля. <...> Расцветет подпольный рынок: аудитория, для которой принципиально важна запрещенка, уйдет в Telegram-каналы, торренты или будет использовать CD-диски, — резюмировала Богатырева.

Ранее адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что власти могут отслеживать интересующихся экстремистскими материалами граждан через IP-адреса. По его словам, технически это может реализовываться через мобильных операторов и интернет-провайдеров.

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