Адвокат объяснил, как могут выявлять интересующихся экстремизмом граждан

Власти могут отслеживать интересующихся экстремистскими материалами граждан через IP-адреса, заявил NEWS.ru адвокат Дмитрий Аграновский. По его словам, технически это может реализовываться через мобильных операторов и интернет-провайдеров.

Как технически будет происходить отслеживание интересующихся экстремизмом? Возможно, через мобильных операторов, через IP-адреса. То есть при желании организовать такого рода отслеживание возможно. Насколько оно будет серьезным и тотальным — пока сложно сказать. Утверждалось, что простому населению опасаться нечего, и это будет прежде всего распространяться на организаторов процесса в интернете, то есть, видимо, на провайдеров, — пояснил Аграновский.

При этом адвокат отметил, что VPN-сервисы пока запрещать не планируется. По его словам, окончательные формулировки закона, регулирующего эти вопросы, еще могут измениться, так как документ прошел только первое чтение.

Говорили, по крайней мере, о том, что VPN запрещать не собираются. Сложно сказать, как будет этот закон по отслеживанию интересующихся экстремизмом работать, насколько он будет всеобъемлющим и репрессивным. Он же только первое чтение прошел. Я думаю, что к последнему чтению все это доработают, — резюмировал Аграновский.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может комментировать инициативу депутатов, предложивших запретить рекламу VPN и ввести штрафы за поиск в интернете экстремистских материалов. Он отметил, что парламентарии сами должны дать все обоснования.