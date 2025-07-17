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17 июля 2025 в 23:46

Раскрыта судьба российского моряка с судна, подбитого хуситами

РИАН: российского моряка с подбитого сухогруза Eternity C спасли ВМС Йемена

Хуситы Хуситы Фото: IMAGO/Hamza Ali/Global Look Press

Российского моряка, входившего в экипаж затонувшего греческого сухогруза Eternity C, спасли военно-морские силы Йемена, передает РИА Новости. Судно было подбито членами шиитского движения «Ансар Алла» (хуситами).

Уточняется, что мужчина получил ранение и сейчас проходит лечение в Йемене. Его состояние здоровья значительно улучшилось.

Ранее стало известно, что хуситы из движения «Ансар Аллах» похитили выживших членов экипажа Eternity C, который затонул в Красном море после атаки йеменских повстанцев. Персонал судна состоял из 21 филиппинца и одного россиянина.

Также хуситы взяли ответственность за нападение на другой сухогруз, Magic Seas, который управлялся Грецией под флагом Либерии. Экипаж судна экстренно покинул борт. Судно получило пробоину и загорелось в результате обстрела. Инцидент произошел в 51 миле к юго-востоку от Ходейды.

В конце июня хуситы пообещали начать атаки на объекты США в Красном море в ответ на американские удары по ядерным объектам Ирана. Член политбюро «Ансар Аллах» Мухаммед аль-Бухейти подчеркнул, что соглашение с США о перемирии утратило силу.

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