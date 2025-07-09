Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 23:18

Американские послы сообщили о похищенном экипаже греческого судна

Посольство США в Йемене обвинило хуситов в похищении экипажа греческого судна

Сухогруз в порту Одессы Сухогруз в порту Одессы Фото: Global Look Press

Хуситы из движения «Ансар Аллах» похитили выживших членов экипажа греческого сухогруза Eternity C, который затонул в Красном море после атаки йеменских повстанцев, передает Reuters со ссылкой на посольство США в Йемене. Персонал судна состоял из 21 филиппинца и одного россиянина.

По информации американской дипломатической миссии, повстанцы убили несколько моряков, потопили судно и препятствовали спасательным операциям. Посольство потребовало немедленного и безоговорочного освобождения заложников, назвав действия хуситов террористическими.

Ранее был атакован сухогруз Magic Seas греческого порта приписки. В нападении были задействованы четыре морских беспилотника, два из которых поразили левый борт. Ответственность за атаку пока никто на себя не взял. Судно получило пробоину и загорелось в результате обстрела с малых лодок и ударов морских дронов. Позже оно затонуло.

В конце июня хуситы пообещали начать атаки на объекты США в Красном море в ответ на американские удары по ядерным объектам Ирана. Член политбюро «Ансар Аллах» Мухаммед аль-Бухейти подчеркнул, что соглашение с США о перемирии утратило силу.

Йемен
хуситы
сухогрузы
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Во Франции задержали российского баскетболиста
Стало известно, к какой награде удостоят погибшего в Курске росгвардейца
Приметы 10 июля: стрекозы, пчелы и радуга предсказывают погоду на Самсона
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 июля 2025 года
Отмена санкций, уход Винер, молчание Вяльбе: как Дегтярев изменил спорт РФ
Премьер-министр Пакистана Шариф передал письмо Путину
Пушилин рассказал о пострадавших жителях ДНР из-за атак ВСУ
Американские послы сообщили о похищенном экипаже греческого судна
8000 солдат ждет котел. Наступаем по всему фронту: берем Одессу и Днепр?
Как путешествовать с питомцем: полный гайд для комфортной поездки
Французы удивились хладнокровию Путина
Дроны ВСУ ударили по селу в Брянской области
Названа причина мобилизационного коллапса в рядах ВСУ
Военный эксперт рассказал, что ослабит ВСУ в ДНР
Сохраняю абрикосы целыми — варенье дольками по проверенному рецепту
Реновация в Москве: полный гид для жителей — 2025
ХАМАС согласилось освободить своих пленников
Что говорит твой базовый гардероб: почему вещи значат больше, чем слова
Гергиева запретили «отменять», Нетребко вернули. Запад вновь хайпует на РФ?
Российская теннисистка выпила алкоголь во время пресс-конференции
Дальше
Самое популярное
Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля
Общество

Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля

Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО
Общество

Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля
Россия

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.