Американские послы сообщили о похищенном экипаже греческого судна

Хуситы из движения «Ансар Аллах» похитили выживших членов экипажа греческого сухогруза Eternity C, который затонул в Красном море после атаки йеменских повстанцев, передает Reuters со ссылкой на посольство США в Йемене. Персонал судна состоял из 21 филиппинца и одного россиянина.

По информации американской дипломатической миссии, повстанцы убили несколько моряков, потопили судно и препятствовали спасательным операциям. Посольство потребовало немедленного и безоговорочного освобождения заложников, назвав действия хуситов террористическими.

Ранее был атакован сухогруз Magic Seas греческого порта приписки. В нападении были задействованы четыре морских беспилотника, два из которых поразили левый борт. Ответственность за атаку пока никто на себя не взял. Судно получило пробоину и загорелось в результате обстрела с малых лодок и ударов морских дронов. Позже оно затонуло.

В конце июня хуситы пообещали начать атаки на объекты США в Красном море в ответ на американские удары по ядерным объектам Ирана. Член политбюро «Ансар Аллах» Мухаммед аль-Бухейти подчеркнул, что соглашение с США о перемирии утратило силу.