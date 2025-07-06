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06 июля 2025 в 23:21

Греческий сухогруз подвергся нападению у берегов Йемена

UKMTO: экипаж греческого сухогруза покинул корабль после нападения близ Йемена

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Экипаж торгового судна экстренно покинул борт после атаки у берегов Йемена, сообщил Центр координации морских торговых перевозок ВМС Великобритании (UKMTO). Судно получило пробоину и загорелось в результате обстрела с малых лодок и ударов морских дронов. Инцидент произошел в опасной зоне в 51 миле к юго-востоку от порта Ходейда.

Судно серьезно пострадало: возникли пожар и течь, угрожавшие его плавучести. UKMTO предупредил другие корабли в районе об опасности.

По данным агентства Reuters, атакован был сухогруз Magic Seas греческого порта приписки. В нападении были задействованы четыре морских беспилотника, два из которых поразили левый борт. Ответственность за атаку пока никто на себя не взял.

Ранее йеменские хуситы нанесли ракетный удар по израильскому городу Беэр-Шева. Повстанцы назвали операцию успешной и заявили о поражении «чувствительного объекта».

В конце июня хуситы пообещали начать атаки на объекты США в Красном море в ответ на американские удары по ядерным объектам Ирана. Член политбюро «Ансар Аллах» Мухаммед аль-Бухейти подчеркнул, что соглашение с США о перемирии утратило силу.

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