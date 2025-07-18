Дрон ВСУ чуть не убил женщину в курском приграничье

Дрон ВСУ чуть не убил женщину в курском приграничье Хинштейн: в курском приграничье пострадала женщина из-за атаки БПЛА ВСУ

Вооруженные силы Украины ударили FVP-дроном по гражданскому автомобилю в приграничном Глушковском районе Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн. В результате атаки пострадала 57-летняя местная жительница.

Уточняется, что женщина получила ранения головы, груди, живота и конечностей. Кроме того, у нее диагностированы сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

Пострадавшую оперативно доставили в Курскую областную больницу, где врачи оказывают необходимую помощь. Глава региона выразил надежду на скорейшее выздоровление женщины и пообещал, что медики сделают все возможное для ее восстановления.

Ранее силы ПВО сбили над российскими регионами 22 украинских беспилотника, сообщило Министерство обороны РФ. Уточняется, что атака дронов ВСУ пришлась на промежуток с 21.00 до 23.00 по московскому времени.

До этого военный блогер, корреспондент Роман Алехин подчеркивал, что Вооруженные силы Украины целенаправленно наносят удары по мирным жителям, в отличие от российской армии, которая не допускает таких действий. Он подчеркнул, что ВСУ открыто демонстрируют свою тактику.