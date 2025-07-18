Силы ПВО сбили над российскими регионами 22 украинских беспилотника, сообщило Министерство обороны РФ. Уточняется, что атака дронов ВСУ пришлась на промежуток с 21:00 до 23:00 по московскому времени.
Среди них один дрон ликвидирован над Московским регионом. По десять дронов уничтожено над Брянской областью и Крымом, еще один — над Орловской областью.
Ранее военный блогер, корреспондент Роман Алехин подчеркивал, что Вооруженные силы Украины целенаправленно наносят удары по мирным жителям, в отличие от российской армии, которая не допускает таких действий. Он подчеркнул, что ВСУ открыто демонстрируют свою тактику.
Также замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины идут по пути целенаправленного уничтожения гражданского населения России. По его словам, речь идет в том числе о пожарных, медиках и журналистах.
До этого в МИД России заявили, что Вооруженные силы Украины будут привлечены к ответственности за прицельный удар беспилотника по съемочной группе китайского телеканала Phoenix. Инцидент произошел 26 июня, когда журналисты работали над репортажем о восстановлении мирной жизни.