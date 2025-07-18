Рой дронов попытался атаковать регионы России МО РФ: ПВО за два часа сбила 22 БПЛА ВСУ над российскими регионами

Силы ПВО сбили над российскими регионами 22 украинских беспилотника, сообщило Министерство обороны РФ. Уточняется, что атака дронов ВСУ пришлась на промежуток с 21:00 до 23:00 по московскому времени.

Среди них один дрон ликвидирован над Московским регионом. По десять дронов уничтожено над Брянской областью и Крымом, еще один — над Орловской областью.

Ранее военный блогер, корреспондент Роман Алехин подчеркивал, что Вооруженные силы Украины целенаправленно наносят удары по мирным жителям, в отличие от российской армии, которая не допускает таких действий. Он подчеркнул, что ВСУ открыто демонстрируют свою тактику.

Также замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины идут по пути целенаправленного уничтожения гражданского населения России. По его словам, речь идет в том числе о пожарных, медиках и журналистах.

До этого в МИД России заявили, что Вооруженные силы Украины будут привлечены к ответственности за прицельный удар беспилотника по съемочной группе китайского телеканала Phoenix. Инцидент произошел 26 июня, когда журналисты работали над репортажем о восстановлении мирной жизни.