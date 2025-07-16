Как оформить авто, если его хозяин умер

Знание законов и юридических процедур помогает быстро сориентироваться в сложной ситуации, особенно когда речь идет о наследовании имущества близкого человека. Рассмотрим, что необходимо предпринять, чтобы автомобиль покойного перешел в собственность его родственников.

Умер хозяин авто. Что делать?

Сначала нужно твердо понять, что нельзя делать. До того как родственники или другие лица вступят в права наследования, транспортное средство приобретает особый статус, то есть машина никому не принадлежит. Возникает вопрос: можно ли ездить на авто, хозяин которого умер? Ответ отрицательный. Выданные владельцем доверенности аннулируются, страховка тоже больше не действует. Машину следует поставить в гараж или на охраняемую стоянку. За езду на таком автомобиле налагается штраф в размере до пяти тысяч рублей. Транспортное средство отправят на штрафстоянку и вернут после того, как будут улажены все наследственные дела.

Нужно начать заниматься оформлением наследства сразу после получения свидетельства о смерти хозяина авто. Необходимо успеть за шесть месяцев заявить у нотариуса о своих наследственных правах на движимое и недвижимое имущество. Помимо заявления, нужно собрать пакет документов, в который могут входить в том числе:

Умер хозяин авто. Что делать? Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

свидетельство о смерти хозяина (оригинал и копия);

выписку из домовой книги, справку с последнего места жительства покойного;

оригинал завещания (если таковое имеется);

паспорт гражданина РФ — наследника — и копии разворота с фото и страницы с регистрацией места проживания;

документы, свидетельствующие о родственных связях с умершим и подтверждающие право наследования (свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении, свидетельство об удочерении и усыновления), а также их копии;

документы на автомобиль (свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и паспорт транспортного средства — ПТС);

отчет экспертной оценки автомобиля (в нем указана рыночная стоимость машины);

квитанцию об уплате госпошлины.

Нотариус ждет потенциальных наследников в течение полугода. По завершении этого срока наследство оформляется только по решению суда. Заявление в нотариальную контору — это гарантия того, что имущество покойного будет вовремя унаследовано. Не стоит откладывать оформление на последние месяцы. Нотариус может запросить дополнительные документы, а на их получение потребуется время.

Как продать авто, если хозяин умер

Если наследник нашел покупателей на автомобиль заблаговременно, то он может продать машину сразу после получения свидетельства о праве на наследство. В противном случае он должен в течение десяти дней зарегистрировать свое приобретение в любом подразделении ГАИ или через портал «Госуслуги», а затем уже приступить к продаже авто.

Как продать авто, если хозяин умер Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как продать авто, если хозяин умер, не оставив завещания, и на автомобиль по закону претендует два или несколько наследников? Машину, в отличие от квартиры или дачи, нельзя разделить на доли. Наследники должны между собой договориться, кто из них заберет транспортное средство, зарегистрирует его на себя, а в дальнейшем выплатит причитающуюся остальным компенсацию. Если родственники не могут договориться, то вопрос решается в суде.

По закону регистрация транспортного средства на нескольких собственников производится на основании договора купли-продажи, оформленного на двух и более человек. Но с наследством все сложнее, так как автомобиль входит в общую «наследственную массу» и его владелец должен быть назначен — мирным соглашением наследников или по постановлению суда. Действовать надо быстро, так как через десять дней после получения свидетельства о праве на наследство за просрочку придется заплатить штраф в размере до двух тысяч рублей.

Когда все проблемы урегулированы, владелец может спокойно выставлять авто на продажу и держать под рукой следующие документы:

Договор купли-продажи в трех экземплярах. Проект документа надо согласовать с юристом или риелтором.

Свидетельство о регистрации машины в органах ГАИ.

Свидетельство о праве на наследство.

Паспорт транспортного средства. Если оформлен электронный ПТС, то бумажный документ на сделку приносить не нужно.

При подписании договора также потребуется паспорт гражданина РФ и свидетельство на право наследования автомобиля.

Полис ОСАГО предоставляет покупатель. На сделку он также приходит с паспортом.

Если наследник твердо уверен в том, что автомобиль достанется ему, то можно продать машину до получения свидетельства о праве на наследство. В этом случае в договор включаются соответствующие пункты об ответственности продавца и гарантиях прав покупателя. Однако при постановке авто на учет в ГАИ потребуется заверенная нотариусом копия свидетельства о праве на наследство. Отложенная регистрация законом не предусмотрена. Такая сделка подходит тем, кто планирует за полцены купить дорогое авто, хозяин которого умер.

Как оформить авто, если хозяин умер

Переоформить авто человека, который умер, сразу после вступления в права наследования не удастся, если на машину наложены обременения, то есть запреты или ограничения распоряжаться транспортным средством. Из-за таких санкций наследники нередко отказываются от своих прав, и в этом основная причина разногласий при назначении собственника на семейных советах. Перед тем как будет составлен договор купли-продажи (ДКП) авто хозяина, который умер, нужно выяснить, не числятся ли за машиной:

Как оформить авто, если хозяин умер Фото: Shutterstock/FOTODOM

Неоплаченные штрафы. При злостной неуплате алиментов на автомобиль также накладываются ограничения.

Непогашенный автокредит. Заключая договор с банком, владелец оставляет в залог приобретаемый автомобиль вместе с его паспортом. И пока кредит не выплачен, машина своему хозяину не принадлежит.

Автомобиль заложен и не выкуплен. Такие услуги предоставляют многие кредитные организации. При подписании залоговых договоров владелец оставляет в банке паспорт транспортного средства.

Арест авто из-за невыполнения постановлений суда и других нарушений.

Узнать информацию об автомобиле можно в подразделениях ГАИ. Рекомендуем зайти на официальный сайт этого ведомства, а также порталы ФНС, ФССП и сайт «Автокод». Лучше это сделать заранее — сразу после получения свидетельства о смерти. Тогда будет больше времени, чтобы разобраться, как актуализировать учет проблемного авто, если его хозяин умер.

Если автомобиль чист или новому хозяину удалось снять все ограничения, то нужно обратиться в подразделение ГАИ для переоформления машины, предоставив все необходимые документы:

Свидетельство о регистрации транспортного средства, выданное наследодателю.

Свидетельство о праве на наследство.

Оформленный на наследника полис ОСАГО.

Паспорт транспортного средства.

Заявление на перерегистрацию автомобиля.

Квитанции об оплате услуг за переоформление автомобиля, внесение изменений в ПТС и новые номерные знаки, если в них есть необходимость.

Перерегистрацию можно выполнить за один день. Процесс может затянуться из-за очереди. Чтобы не тратить время, заявку следует подавать через портал «Госуслуги».

Как купить авто, если его хозяин умер

Покупателям автомобилей, хозяева которых умерли, надо быть начеку. Если вам предлагают приобрести машину, заключить договор задним числом и подделать подпись прежнего владельца, то знайте — вас подталкивают к совершению преступления. Не стоит вести переговоры с продавцами, которые «забыли» ПТС или свидетельство о праве на наследство.

Что делать, когда купил авто, но не успел переоформить до того, как бывший хозяин умер? Если договор был подписан по всем правилам, у нового хозяина на руках все необходимые документы, то беспокоиться не о чем. Приходите в ГАИ и переоформляете машину на себя. Но бывает, что сделка совершается «по дружбе», на словах, а юридическая процедура откладывается до удобного момента. В таком случае покупателю придется ждать, пока наследники не получат свое свидетельство и не заключат с ним письменный договор.