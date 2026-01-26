Рассчитываем свой кредитный потолок: сколько можно просить у банка в 2026-м

Рассчитываем свой кредитный потолок: сколько можно просить у банка в 2026-м

Аналитики подсчитали, что жители крупных российских городов чаще всего обращались за потребительскими кредитами на суммы от 500 до 900 тысяч рублей. Лидерами по размеру среднего запроса стали Казань, Москва и Санкт-Петербург. О том, как определить оптимальный для себя размер кредита и избежать долговой ловушки, — в материале NEWS.ru.

Сколько денег россияне просят в кредит у банков

Согласно исследованию финансового маркетплейса «Сравни.ру», городами — лидерами по количеству заявок на кредиты являются Москва (25%), Петербург (12%) и Краснодар (7%). Доли Екатеринбурга и Новосибирска составили по 6%, еще семь городов набрали по 4–5%, а наименьший показатель зафиксирован в Омске (3%).

В Москве в среднем запрашивали 945 474 рубля, в Петербурге — 787 062 рубля, в Казани — 738 532 рубля.

Как рассказали NEWS.ru в пресс-службе финансового маркетплейса «Финуслуги», средняя сумма запрашиваемого в 2025 году кредита наличными по России составила 730 тысяч рублей. При этом отмечается существенная региональная дифференциация.

Наибольшие суммы характерны для жителей Республики Татарстан, где средний показатель достиг 1,2 млн рублей. Столичный регион также демонстрирует высокие значения: в Москве средняя запрошенная сумма составила 1,1 млн рублей, а в Московской области — 959,9 тысячи рублей.

Самые скромные кредитные запросы зафиксированы в Ставропольском крае (в среднем 268 тысяч рублей), а также в Алтайском крае (506 тысяч рублей) и Кемеровской области (529 тысяч рублей).

Как самозапреты повлияли на кредитную активность

Сервис самозапретов на кредиты за первые девять месяцев работы вызвал значительный интерес: россияне подали 18,61 млн заявлений на установление такого ограничения, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). За тот же период было подано 1,41 млн заявлений на снятие запрета, что означает отмену 8% ранее установленных ограничений. По состоянию на 1 декабря 2025 года самозапрет действует у 16,22 млн россиян.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Данные ЦБ показывают портрет тех, кто воспользовался этой мерой: у 44% из них на момент установки запрета не было действующих кредитных обязательств, а у 26% кредитов не было вообще никогда. При этом у 47% граждан, установивших ограничения, на тот момент уже имелись действующие кредиты в банках, а у 8% — в банках и микрофинансовых организациях.

Параллельно с этим наблюдается общее снижение кредитной активности. По статистике консалтинговой компании Frank RG, в 2025 году российские банки заключили с физическими лицами 27,5 млн кредитных договоров на общую сумму 9,89 трлн рублей. По сравнению с 2024 годом объем выданных кредитов сократился на 25,6%, опустившись до шестилетнего минимума — в 2019 году аналогичный показатель составлял 9,2 трлн рублей. По числу заключенных сделок был зафиксирован антирекорд с пандемийного 2020 года.

Как рассчитать свой кредитный максимум

Рассчитать свой личный «кредитный потолок» можно, следуя ключевому правилу, которое используют как финансовые консультанты, так и сами банки, рассказали опрошенные NEWS.ru эксперты.

Самым важным является правило ежемесячного платежа. «Общая сумма всех ежемесячных платежей по кредитам (ипотека, автокредит, потребительские займы, кредитные карты) не должна превышать 30–35% от вашего чистого дохода — денежных средств, которые вы получаете „на руки“», — пояснил NEWS.ru начальник отдела департамента розничного бизнеса «Цифра банк» Дмитрий Дворников.

Этот же принцип формализуется в расчете показателя предельной долговой нагрузки (ПДН). «Для этого нужно поделить ежемесячные платежи по всем своим кредитам, включая карты, на ежемесячный доход (зарплата плюс другие регулярные поступления)», — уточнил в беседе с NEWS.ru аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Он также описал градации финансового здоровья на основе ПДН:

до 30% — оптимальная нагрузка;

30–50% — умеренная нагрузка;

более 50% — высокий риск. В этом случае более половины дохода уходит на долги, и при возникновении непредвиденных расходов или проблем с заработком вероятность просрочки резко возрастает;

70–80% и выше — ситуация, которую можно охарактеризовать как «долговая яма».

При принятии решения об оформлении очередного кредита стоит сначала посчитать, какой в итоге получится показатель ПДН. И без какой-то крайней необходимости лучше не допускать ситуации, когда он превысит 50%, считает Додонов.

Когда стоит брать кредит

Кредит имеет смысл брать только в случае, когда он не разрушает ваш личный бюджет и улучшает качество жизни в долгую, а не закрывает сиюминутные «хотелки», сказал NEWS.ru эксперт по вопросам финансово-правовой безопасности бизнеса МГО «Опоры России», руководитель АКГ АИП Сергей Елин. В остальных случаях лучше либо копить, либо уменьшать расходы, полагает он.

«Кредит уместен, когда есть четкая цель и понятный экономический эффект: жилье вместо аренды, машина для работы, обучение, лечение, запуск или расширение бизнеса», — уточнил Елин.

Еще одно условие, по его словам: ежемесячный платеж комфортно укладывается в бюджет: на все кредиты уходит не больше 30–40% стабильного дохода, а после платежей остаются деньги на обычные расходы и подушку безопасности. Наконец, доход подтверждаемый и устойчивый: понятная профессия, стаж, нет планов резко уходить «в никуда» или надолго терять доход (например, без накоплений уйти в свободное плавание).

Когда вы рискуете, занимая деньги

Крайне рискованно, если на кредиты уходит более 50% ваших финансов, подчеркнул Дворников.

По его словам, любая неожиданная ситуация, например, снижение доходов, болезнь или поломка машины, приведет к невозможности платить по счетам.

По подсчетам эксперта, если ежемесячный доход семьи составляет 100 тысяч рублей, то безопасный лимит на все кредиты — 30–35 тысяч рублей. «Если у вас уже есть платеж по ипотеке в 20 тысяч рублей, то на новый кредит остается всего 10–15 тысяч рублей в месяц. Исходя из этой суммы и срока кредита онлайн-калькулятор покажет вам максимально доступную сумму», — отметил собеседник NEWS.ru.

Также следует учитывать правило срока. Максимально допустимый срок кредита должен быть таким, чтобы вы могли его полностью погасить до выхода на пенсию или до предполагаемого значительного снижения доходов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дворников также посоветовал заемщикам честно оценивать ежемесячный доход после всех налогов и обязательных платежей, не ориентироваться на средние суммы по городу или на максимальную сумму, которую одобрит банк, а перед обращением к кредитору постараться создать финансовую подушку, которая должна покрывать расходы за период от трех до шести месяцев.

Читайте также:

Россиянам стали реже выдавать кредитные карты

Эксперты назвали города с самыми большими кредитными запросами россиян

В Банке России объяснили невозможность запрета микрофинансовых организаций