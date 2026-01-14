В Банке России объяснили невозможность запрета микрофинансовых организаций

Запретить микрофинансовые организации в РФ невозможно из-за их востребованности среди населения, заявил ТАСС глава департамента небанковского кредитования Банка России Илья Кочетков. Он отметил, что услугами МФО сейчас пользуются около 15 млн граждан страны. По его словам, данные организации выдают не только короткие займы, но и кредиты на крупные покупки, этот сегмент быстро развивается.

Запрет МФО — это не выход. Сейчас заемщиками МФО являются около 15 млн граждан, — сказал Кочетков.

Ранее доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова заявила, что запрет микрофинансовым организациям использовать внутренние системы оценки рисков для выдачи небольших ссуд с 2026 года поставит в крайне сложное положение миллионы граждан. Она пояснила, что потеряют доступ к легальным источникам финансирования в первую очередь работники малых предприятий и сферы услуг, а также сезонные рабочие.

До этого экономист Александр Разуваев призвал полностью запретить микрозаймы в России, назвав их опасным пережитком прошлого. По его мнению, эта полукриминальная сфера наносит обществу огромный ущерб через долги и угрозы коллекторов.