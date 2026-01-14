Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 09:46

В Банке России объяснили невозможность запрета микрофинансовых организаций

ЦБ России: запретить МФО невозможно из-за их востребованности среди населения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Запретить микрофинансовые организации в РФ невозможно из-за их востребованности среди населения, заявил ТАСС глава департамента небанковского кредитования Банка России Илья Кочетков. Он отметил, что услугами МФО сейчас пользуются около 15 млн граждан страны. По его словам, данные организации выдают не только короткие займы, но и кредиты на крупные покупки, этот сегмент быстро развивается.

Запрет МФО — это не выход. Сейчас заемщиками МФО являются около 15 млн граждан, — сказал Кочетков.

Ранее доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова заявила, что запрет микрофинансовым организациям использовать внутренние системы оценки рисков для выдачи небольших ссуд с 2026 года поставит в крайне сложное положение миллионы граждан. Она пояснила, что потеряют доступ к легальным источникам финансирования в первую очередь работники малых предприятий и сферы услуг, а также сезонные рабочие.

До этого экономист Александр Разуваев призвал полностью запретить микрозаймы в России, назвав их опасным пережитком прошлого. По его мнению, эта полукриминальная сфера наносит обществу огромный ущерб через долги и угрозы коллекторов.

Россия
Центробанк РФ
займы
мфо
запреты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушел из жизни заслуженный артист России Артур Готфрид
Минфин раскрыл, какие операции с участием банковских карт обложили НДС
«Заблуждение»: в РПЦ рассказали о главном «смертном грехе» на Крещение
Синоптик раскрыла, на какой день придется пик крещенских морозов
«Поощрение»: Поплавская возмутилась мизерным штрафом Гудкову за пародию
В Госдуме рассказали о будущей работе передвижных аптек
Американская корпорация занялась производством боевых дронов для Украины
Огурцы-убийцы нашли в сухпайках крупнейшего в России поставщика бортпитания
Наступление ВС РФ в Донбассе 14 января: ситуация у Краматорска и Славянска
Россиян предупредили о скрытой опасности бальзамов для губ
Гибель младенцев в роддоме Новокузнецка: сколько жертв, новости 14 января
Названы страны, где украинские колл-центры вербуют сотрудников
В Госдуме объяснили, почему зумеры не хотят строить карьеру
В Совфеде оценили кандидатуру Стубба на роль главного переговорщика с РФ
Американист дал прогноз по вторжению США в Иран
Названа причина смерти Золотовицкого
Губернатор раскрыл подробности разрушений в Ростове после атаки БПЛА
В российском городе возбудили уголовное дело из-за иглы в батончике
Приготовьте запеченную утку с яблоками по редкому фермерскому рецепту
В Госдуме назвали истинную причину отставки Малюка
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.