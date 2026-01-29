Какие законы и изменения вступают в силу с 1 февраля 2026 года

В силу с 1 февраля 2026 года вступает масштабный блок законодательных поправок, разработанных для корректировки действующих нормативов, усиления надзора и приведения правовых норм в соответствие с актуальной экономической ситуацией.

Социальная сфера: индексация пособий, новые размеры выплат

Традиционной мерой, реализуемой с начала февраля, становится ежегодная индексация социальных выплат, размер которых не привязан к динамике прожиточного минимума.

Материнский капитал

Объем средств материнского капитала в феврале будет увеличен на 6,8%. Это означает, что выплата на первого ребенка составит 737 205 рублей. Для семей, которые ранее не оформляли капитал на первого ребенка, сумма выплаты при рождении второго или последующих детей достигнет 974 189 рублей. В случае если право на капитал было реализовано при появлении первого ребенка, рождение второго даст право на дополнительную выплату в 236 984 рубля.

Финансовая поддержка семей с детьми

Помимо индексации материнского капитала, с указанной даты повысятся и другие существенные выплаты, направленные на поддержку семей с детьми. Изменения затронут как единовременные, так и регулярные формы пособий. В частности, единовременная выплата, связанная с рождением ребенка, будет увеличена до 28 773 рублей. Также будет повышен размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет для матерей, оказавшихся в особых обстоятельствах, например, уволенных в период беременности по причине ликвидации предприятия, — до 10 790 рублей. Существенно изменятся предельные суммы выплат для работающих родителей: максимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет составит 83 021 рубль, а верхняя граница пособия по беременности и родам достигнет 955 836 рублей. Единое пособие для семей с детьми и беременных женщин, размер которого определяется региональным прожиточным минимумом, также будет автоматически пересчитано на основе значений, утвержденных с 1 января 2026 года.

Выплаты безработным гражданам

С 1 февраля произойдет индексация пособия по безработице на 6,8%. В результате максимальный размер выплаты в течение первых трех месяцев безработицы достигнет 15 044 рублей, после чего она снизится до 5762 рублей. Минимальная сумма пособия будет установлена на уровне 1764 рублей.

Вопросы пенсионного обеспечения

Неработающие пенсионеры, чей совокупный доход не превышает установленный для пенсионеров прожиточный минимум, составляющий в 2026 году 16 288 рублей, будут получать федеральную или региональную социальную доплату в автоматическом порядке. Дополнительно с февраля на 6,8% возрастет размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).

Изменения для автовладельцев: ПДД, штрафы, оформление документов

Февраль 2026 года станет этапом широкого применения новых мер контроля в области дорожного движения, одобренных ранее.

Функции систем автоматической фиксации

Системы фото- и видеофиксации правонарушений начинают работать в обновленном формате. Современные камеры будут отслеживать не только классические нарушения, такие как превышение скорости или проезд на красный сигнал светофора, но и факты остановки или стоянки, препятствующие движению других автомобилей. Штрафные санкции за подобные действия могут достигать 3000 рублей.

Водительские удостоверения с истекшим сроком действия

Завершилось действие льготного периода для автоматического продления водительских прав, срок действия которых истек в 2022–2023 годах. С февраля управление автомобилем с просроченным удостоверением попадет под усиленный контроль и будет наказываться штрафом в диапазоне от 5000 до 15 000 рублей, а инспектор ГИБДД получит полномочия по отстранению водителя от управления транспортным средством.

Ужесточение штрафных санкций

Существенно возрастает финансовая ответственность за перевозку детей без специальных удерживающих устройств. Для обычных водителей штраф может составить до 5000 рублей, для водителей такси — до 50 000 рублей, а для организаций — до 200 000 рублей. Эти нормы, утвержденные ранее, с февраля переходят в фазу активного применения и системного контроля.

Контроль за полисами ОСАГО

С февраля в пилотных регионах планируется запуск системы автоматического выявления автомобилей, не имеющих действующего полиса обязательного страхования автогражданской ответственности. Штраф за нарушение установлен в размере 800 рублей, при этом применяться он может не чаще одного раза в течение суток.

Налоговые нововведения и отчетность для ИП и организаций

Если основные изменения налогового законодательства, включая повышение ставки НДС до 22% и новые параметры для УСН, действуют с января, то февраль приносит уточнения в процедурах отчетности и административных взаимодействий.

Порядок расчета численности работников

С 1 февраля 2026 года начинают действовать обновленные методические указания Росстата по расчету средней численности сотрудников. Согласно новому порядку, работники, занятые на условиях неполного рабочего времени, учитываются пропорционально фактически отработанным часам. Таким образом, индивидуальный предприниматель, в штате которого числятся два сотрудника на полной ставке и четыре человека на половине ставки, должен будет указать в отчетности четыре человека, а не шесть.

Требования к машиночитаемым доверенностям

Скорректирован перечень обязательных реквизитов для машиночитаемых доверенностей. К ним теперь в обязательном порядке относятся фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер СНИЛС и ИНН представителя. Паспортные данные перешли в категорию дополнительных сведений и могут быть указаны по усмотрению сторон.

Новые правила в сфере ЖКХ, недвижимости и миграционного учета

С февраля 2026 года ужесточаются критерии доступа к программе льготной семейной ипотеки. Согласно новым требованиям, оба супруга в обязательном порядке должны выступать созаемщиками по кредитному договору. Повторное обращение к программе становится возможным только после полного погашения предыдущего ипотечного займа и при условии рождения в семье следующего ребенка.

Для получения самой точной и детальной информации рекомендуется обращаться к официальным источникам, таким как сайты ГИБДД, Федеральной налоговой службы, МВД России, а также портал государственных услуг.

