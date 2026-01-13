Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 06:45

Юрист ответила, кому принадлежат подаренные ребенку деньги

Юрист Штейнфельд: подаренные ребенку деньги являются его личной собственностью

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подаренные ребенку деньги являются его личной собственностью, даже если средства физически находятся у родителей, заявила NEWS.ru юрист по семейным делам и бракоразводным процессам Анна Штейнфельд. По ее словам, данный принцип закреплен законодательно.

Согласно российскому законодательству, деньги, подаренные ребенку, являются его личной собственностью. Этот принцип закреплен в Семейном кодексе РФ. Даже если средства физически находятся у родителей, право собственности на них сохраняется за несовершеннолетним, — пояснила Штейнфельд.

Она отметила, что право распоряжаться этими средствами напрямую зависит от возраста несовершеннолетнего. По ее словам, дети до 14 лет не могут самостоятельно совершать сделки, и от их имени действуют родители, обязанные расходовать деньги строго в интересах ребенка.

Право распоряжаться подаренными деньгами зависит от возраста ребенка. Дети до 14 лет не могут самостоятельно совершать сделки. От их имени действуют родители или опекуны, но они обязаны расходовать средства исключительно в интересах ребенка. Подростки от 14 до 18 лет уже могут сами распоряжаться своими доходами, включая подаренные деньги. Для совершения серьезных сделок, например продажи имущества, им по-прежнему требуется письменное согласие законных представителей. После достижения 18 лет молодой человек получает полное право самостоятельно управлять всем накопленным капиталом, — резюмировала Штейнфельд.

Ранее юрист Ростислав Ратнер заявил, что материнский капитал можно потратить на образование ребенка, если его возраст на начало обучения не превышает 25 лет. По его словам, эта мера работает как для родных, так и для усыновленных детей.

