Юрист ответила, кому принадлежат подаренные ребенку деньги

Согласно российскому законодательству, деньги, подаренные ребенку, являются его личной собственностью. Этот принцип закреплен в Семейном кодексе РФ. Даже если средства физически находятся у родителей, право собственности на них сохраняется за несовершеннолетним, — пояснила Штейнфельд.

Право распоряжаться подаренными деньгами зависит от возраста ребенка. Дети до 14 лет не могут самостоятельно совершать сделки. От их имени действуют родители или опекуны, но они обязаны расходовать средства исключительно в интересах ребенка. Подростки от 14 до 18 лет уже могут сами распоряжаться своими доходами, включая подаренные деньги. Для совершения серьезных сделок, например продажи имущества, им по-прежнему требуется письменное согласие законных представителей. После достижения 18 лет молодой человек получает полное право самостоятельно управлять всем накопленным капиталом, — резюмировала Штейнфельд.

