Россиянам будут больше платить за производственные травмы Соцфонд заявил о повышении размера выплат за травмы на производстве

С 1 февраля 2026 года в России проиндексируют социальные выплаты и страховые пособия на 5,6%, что следует из данных Соцфонда. Максимальный размер выплаты по больничному листу в связи с производственной травмой или профессиональным заболеванием вырастет до 503 тыс. рублей.

В Соцфонде подчеркнули, что данные изменения направлены на поддержку граждан, получивших вред здоровью при исполнении трудовых обязанностей. Новые нормы коснутся как единовременных страховых выплат, так и пособий по временной нетрудоспособности.

Со следующего месяца в России также проиндексируют более 40 различных пособий, выплат и компенсаций. Изменения затронут материнский капитал, единовременные пособия при рождении или усыновлении детей, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей.

До этого сообщалось, что все социальные выплаты, подлежащие индексации с 1 февраля, будут автоматически перечислены гражданам в увеличенном размере. При этом получателям не придется никуда обращаться или подавать какие-либо заявления.