Обиды и подозрения в несправедливости: кто может оспорить завещание

Завещание — это юридически значимый документ, в котором человек распоряжается своим имуществом на случай смерти. Но даже если все бумаги оформлены правильно и в соответствии с законом, родственники нередко пытаются завещание оспорить — по причине споров, обид или подозрений в несправедливости.

При этом, согласно законодательству Российской Федерации, оспорить завещание могут не любые родственники, а только те, кто имеет законный интерес и основания полагать, что документ нарушает их права. В новом материале NEWS.ru рассказываем, кто имеет имеет полное право оспорить завещание на наследство.

Кто может оспорить завещание

Прежде всего, согласно действующему в нашей стране законодательству, оспорить завещание усопшего родственника имеют право:

Дети, в том числе усыновленные. Родители, в том числе приемные. Супруг или супруга, которые находились в браке с наследодателем на момент его кончины. Наследники второй очереди: это могут быть родные или приемные братья, сестры, дедушка и бабушка, тетки и дядья.

Кроме того, в список тех, кто может претендовать на часть собственности покойного, входят законные наследники, которые остались без доли в имуществе усопшего, но считают, что завещание было:

составлено под давлением;

подписано недееспособным человеком;

составлено с нарушением формы: например без нотариального удостоверения.

подделано или изменено незаконно.

При этом стоит учитывать, что лицами, которым, согласно действующему законодательству РФ. полагается обязательная доля в наследстве, вне зависимости от содержания завещания, считаются:

Несовершеннолетние дети усопшего. Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Нетрудоспособный супруг и родители.

Уточним, что эти персоны имеют право на долю в имуществе покойного, даже в том случае, если завещание исключает их из круга наследников.

Как оспаривается завещание

Оспорить завещание, если вы считаете, что оно было составлено без учета ваших интересов, можно, только в судебном порядке. Достаточным основанием для обращения в судебную инстанцию считается нарушение закона при составлении, подделка, введение в заблуждение, отсутствие подписи или удостоверения нотариуса. Однако сделать это можно лишь в течение 12 месяцев, начиная с того момента, как истцу стало известно о нарушении его прав.

Важно: недовольство содержанием завещания само по себе не является основанием для его оспаривания. Суд будет учитывать доказательства: медицинские справки, свидетельские показания и иные юридически значимые документы.

