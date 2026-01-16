В Новосибирске будут судить преступную группу за аферу с квартирами мертвых

В Новосибирске будут судить преступную группу за аферу с квартирами мертвых МВД: в Новосибирске будут судить ОПГ за аферы с жильем на 39 млн рублей

Предполагаемых членов преступной группы в Новосибирске будут судить за легализацию приобретенных преступным путем квартир усопших, сообщает Главное управление МВД по Новосибирской области. По его данным, общий ущерб от деятельности группы оценивается в 39 млн рублей, четверым участникам предъявлены обвинения по ряду статей, в том числе по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

В результате мошеннических действий фигуранты приобрели права на 14 квартир, расположенных в городе Новосибирске и Новосибирском районе, 12 из которых впоследствии перепродали, — сказано в публикации.

Уточняется, что один из подельников выискивал жилье, хозяин которого скончался, не оставив завещания, при этом жилплощадь не была своевременно приватизирована. После чего его товарищи подделывали необходимые документы для оформления недвижимости на себя.

Ранее региональное управление ФАС России сообщило о выявлении сговора на сумму более 18,3 млрд рублей при поставках угля и дизельного топлива в Камчатский край. В пресс-службе УФАС пояснили, что реализация соглашения по схеме «свой — чужой» блокировала доступ на рынок для добросовестных поставщиков.

Кроме того, Хамовнический суд Москвы постановил конфисковать в государственную пользу собственность бывшего руководителя Предгорного района Ставрополья на сумму 2,9 млрд рублей. Имущество было признано нажитым преступным путем в рамках коррупционных схем с землей.