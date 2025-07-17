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17 июля 2025 в 23:09

Стало известно, почему Зеленский не отправил Буданова в отставку

Spectator: Зеленский не уволил Буданова из-за давления США

Кирилл Буданов Кирилл Буданов Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский не стал увольнять начальника главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова из-за давления посольства США в Киеве, сообщил The Spectator. Согласно источнику, украинский лидер намеревался избавиться от генерала из-за растущей популярности военачальника.

Зеленский несколько раз пытался отправить в отставку Кирилла Буданова, главу военной разведки Украины, предположительно, из-за его растущей популярности. Только давление со стороны американского посольства в Киеве предотвратило отставку, — отмечается в статье британского издания.

Ранее СМИ писали, что Буданов и его кураторы распускают слухи о хаосе в стране. Политтехнолог Михаил Павлив сообщил, что к этому также причастен руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. По мнению эксперта, в стране некому расшатывать ситуацию, поскольку оппозиция бездействует.

До этого сообщалось, что решение США приостановить военную помощь Украине спровоцировало в Киеве внутренний кризис. Среди властей нарастает политическая нестабильность, а катализатором скрытых конфликтов стали угрозы главы Белого дома Дональда Трампа.

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