В Британии увидели признаки политической нестабильности на Украине

В Британии увидели признаки политической нестабильности на Украине The Economist: Украина впала в хаос на фоне угроз о приостановке поставок оружия

Решение США приостановить военную помощь Украине спровоцировало в Киеве внутренний кризис, сообщает The Economist. Среди властей нарастает политическая нестабильность, а катализатором скрытых конфликтов стали высказанные ранее угрозы главой Белого дома Дональдом Трампом.

Журналисты издания отмечают, что военный конфликт — лишь часть проблемы. Главную угрозу представляют внутренние распри. В Киеве активно циркулируют слухи о грядущих кадровых перестановках, включая назначение нового премьер-министра.

Авторы статьи также напомнили о недавней неудачной попытке смещения главы разведки Кирилла Буданова. Одновременно заместитель премьер-министра Алексей Чернышов оказался в центре коррупционного скандала.

Гораздо большую тревогу вызывают внутренние политические расколы, чистки и междоусобицы, которые могут стремительно подорвать устойчивость страны. По информации анонимных источников, глава офиса президента Андрей Ермак жестко контролирует потоки информации к главе государства Владимиру Зеленскому. Он продолжает «чистку» политического поля от неугодных, заменяя их лоялистами, говорится в статье.

Ранее стало известно, что именно американский министр обороны Пит Хегсет принял решение о временной остановке поставок военной помощи Украине без согласования с другими ведомствами. Данное распоряжение вызвало недоумение у представителей Госдепартамента, конгрессменов, украинских официальных лиц и европейских партнеров.