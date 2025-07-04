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04 июля 2025 в 15:00

Стало известно, кто именно решил отрезать Украину от военной помощи США

NBC News: Хегсет единолично решил приостановить поставки военной помощи Украине

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: Ken Cedeno/Pool via CNP/Global Look Press

Министр обороны США Пит Хегсет в одностороннем порядке распорядился временно прекратить поставки вооружений Украине, сообщает NBC News со ссылкой на осведомленные источники. Как отмечает телеканал, это уже третий подобный случай за год — предыдущие решения, принятые в феврале и мае, отменялись через несколько дней.

По словам трех помощников конгрессмена и бывшего чиновника США, знакомого с этим вопросом, приостановка поставок военной помощи Украине была односторонним шагом министра обороны Пита Хегсета, — говорится в публикации.

По словам источников, решение Хегсета застало врасплох Госдепартамент, членов конгресса, должностных лиц в Киеве и европейских союзников. Решение главы Пентагона поддержал его заместитель по политическим вопросам Элбридж Колби — сторонник сокращения американского участия в украинском конфликте. При этом анонимные представители оборонного ведомства подчеркивают, что приостановка не связана с нехваткой вооружений — хотя запасы и сократились, они не достигли критического уровня.

О том, что решение США по остановке помощи Украине связано с политическими мотивами, ранее заявил обозреватель газеты La Repubblica Джанлука Ди Фео. Он обратил внимание на то, что Киеву не отправят около 30 ракет Patriot PAC-3, хотя в 2024 году в Соединенных Штатах собрали 500 таких снарядов. Журналист отметил, что помощи стран Европы может быть недостаточно для ВСУ.

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