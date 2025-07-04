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04 июля 2025 в 12:26

США уличили во лжи о причинах остановки помощи Украине

La Repubblica: решение США по помощи Украине связано с политическими мотивами

Фото: ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Решение США по остановке помощи Украине связано с политическими мотивами, а не дефицитом оружия, заявил обозреватель газеты La Repubblica Джанлука Ди Фео. Он обратил внимание на то, что Киеву не отправят около 30 ракет Patriot PAC-3, хотя в 2024 году в Соединенных Штатах собрали 500 таких снарядов. Журналист отметил, что помощи стран Европы может быть недостаточно для ВСУ.

Анализ данных показывает, что мотивация, представленная администрацией США, лишена военной значимости и представляется исключительно политическим решением, — сказал Ди Фео.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что продолжение военной помощи Украине вряд ли входит в планы президента США Дональда Трампа. Он добавил, что приостановка может быть связана с рядом технических факторов, в том числе с истощением запасов.

В среду, 2 июля, стало известно, что США временно прекратили поставки вооружений и боеприпасов Украине. Это решение было принято руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби на фоне обеспокоенности по поводу сокращения арсеналов.

США
Дональд Трамп
Украина
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