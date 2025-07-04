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04 июля 2025 в 11:48

«Для красного словца»: политолог о словах Трампа про поставки оружия Киеву

Политолог-американист Дудаков усомнился в планах Трампа продолжать помощь ВСУ

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Hu Yousong/ XinHua/Global Look Press

Продолжение военной помощи Украине вряд ли входит в планы президента США Дональда Трампа, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, приостановка может быть связана с рядом технических факторов, в том числе с истощением арсеналов и неспособностью американского военно-промышленного комплекса производить больше.

Что касается продолжения поставок вооружений, то это, скорее всего, было произнесено для красного словца, поскольку мы видим, что поставки вооружений действительно приостановлены. Это решение было принято во многом из-за технических военных факторов, связанных с истощением американских арсеналов и неспособностью американского ВПК производить больше вооружений, — сказал Дудаков.

Таким образом, по его словам, США постепенно сокращают свое участие в конфликте на Украине, передавая ответственность Европе. Однако, уточнил политолог, возможности европейцев ограничены, что может привести к проблемам.

Ранее сообщалось, что оценка состояния складов с вооружениями Пентагоном может быть лишь предлогом для остановки помощи Украине. По словам представителя Минобороны США Шона Парнелла, такой шаг является прагматичным и проявлением здравого смысла.

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