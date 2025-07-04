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04 июля 2025 в 11:03

В Конгрессе США сочли проверку складов предлогом для остановки помощи Киеву

TWP: проверка складов Пентагоном может быть предлогом для остановки помощи Киеву

Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press

Оценка состояния складов с вооружениями Пентагоном может быть лишь предлогом для остановки помощи Украине, сообщает The Washington Post со ссылкой на помощника американского конгрессмена. Представитель Минобороны США Шон Парнелл назвал приостановку поставок вооружений Украине из-за оценки состояния военных складов прагматичным шагом и проявлением здравого смысла.

Неоднократное обращение [главы Пентагона Пита] Хегсета к вопросу Украины позволяет предположить, что он использует эту оценку как удобное прикрытие для прекращения поддержки Украины, в политических целях, – сказал собеседник издания.

В среду, 2 июля, стало известно, что США временно прекратили поставки вооружений и боеприпасов Украине. Это решение было принято руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби на фоне обеспокоенности по поводу сокращения арсеналов.

Позже CBS News со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что США приостановили поставки вооружений не только Украине. По данным канала, приоритета в получении американской военной помощи лишились и другие страны. Заместитель пресс-секретаря вашингтонской администрации Анна Келли пояснила, что решение принято в рамках политики «Америка прежде всего», чтобы гарантировать приоритет национальных интересов США.

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