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03 июля 2025 в 10:18

Раскрыт неожиданный факт о приостановке поставок оружия США Украине

CBS News: США пересматривают программы поставок оружия партнерам

Фото: Boris Roessler/Global Look Press

США приостановили поставки вооружений не только Украине, сообщает CBS News со ссылкой на представителя Белого дома. По словам собеседника телеканала, приоритета в получении американской военной помощи лишились и другие страны.

Официальный представитель Белого дома заявил в среду, что приостановка поставок Украине является частью более масштабного пересмотра, который Пентагон проводит в отношении поставок вооружений всем странам — получателям американской помощи, — говорится в сообщении.

По данным телеканала, Вашингтон «переклассифицировал» статус получателей американской военной помощи, лишив их вооружений и боеприпасов. Но в Белом доме не стали раскрывать, какие именно государства попали под эти изменения. При этом заместитель пресс-секретаря вашингтонской администрации Анна Келли пояснила, что это решение было принято в рамках политики «Америка прежде всего», чтобы гарантировать приоритет национальных интересов США.

Ранее стало известно, что один из союзников США по НАТО пытается оказать давление на Вашингтон в том, чтобы американские власти пересмотрели свое решение о приостановке поставок ряда вооружений Киеву. Новость об этом застала Украину и ее союзников врасплох.

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