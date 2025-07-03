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03 июля 2025 в 02:56

Стала известна реакция НАТО на приостановку поставок оружия США Украине

Bloomberg: НАТО потребовал от США пересмотреть приостановку поставок оружия ВСУ

Брайан Фитцпатрик Брайан Фитцпатрик Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Один из союзников США по НАТО пытается оказать давление на Вашингтон в том, чтобы американские власти пересмотрели свое решение о приостановке поставок ряда вооружений Киеву, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимного европейского чиновника. По его словам, новость об этом застала Украину и ее союзников врасплох.

В материале уточняется, что решение о приостановке поставок раскритиковали также американские законодатели из обеих партий. Республиканец Брайан Фитцпатрик, представляющий Пенсильванию в палате представителей, призвал администрацию США провести срочный брифинг по поводу отказа в «срочной военной помощи, спасающей жизни людей».

Ранее стало известно, что США приостановили поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину из-за истощения собственных запасов. Это решение было принято руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби на фоне обеспокоенности по поводу сокращения арсеналов.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сокращение или остановка западных поставок оружия Киеву приближает завершение СВО на Украине. Песков допустил, что причиной решения Вашингтона стали пустые склады или нехватка этих вооружений.

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