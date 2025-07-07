«Подковерная война»: стало известно, кто стоит за хаосом на Украине Политтехнолог Павлив: Буданов и его кураторы пускают слухи о хаосе на Украине

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, глава военной разведки Кирилл Буданов, а также его кураторы распускают слухи о хаосе в стране, заявил NEWS.ru политтехнолог Михаил Павлив. По его словам, в стране некому расшатывать ситуацию, так как оппозиция бездействует.

Это все подковерная война Ермака с Будановым. Он и его кураторы на самом деле лоббируют эти публикации. Никакого внутриполитического хаоса на Украине я не наблюдаю. Оппозиция, что называется, в стойле, задушена санкциями, уголовными делами и прямой угрозой воздействия тех, кто находится не на Украине. Ермак в целом контролирует ситуацию. У него есть оппоненты, Буданов в их числе, но я бы не назвал это хаосом, — сказал Павлив.

Он добавил, что при этом украинские олигархи ведут диалог с Евросоюзом и США, однако без их согласия никаких шагов для расшатывания ситуации производиться не будет. По словам политтехнолога, режим на Украине выглядит монолитным.

Ранее сообщалось, что решение США приостановить военную помощь Украине спровоцировало в Киеве внутренний кризис. Среди властей нарастает политическая нестабильность, а катализатором скрытых конфликтов стали угрозы главы Белого дома Дональда Трампа.