Силы ПВО сбили украинский дрон на подлете к Москве Собянин: ПВО уничтожила БПЛА ВСУ, летевший на Москву

Российские системы ПВО перехватили и уничтожили беспилотник ВСУ, который приближался к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале. На месте, где упали обломки дрона, уже работают службы экстренного реагирования.

ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — рассказал градоначальник.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что российская армия, помимо традиционных средств радиоэлектронной борьбы, использует и другие методы против дронов ВСУ. По его словам, ВС РФ применяют дроны-ПВО и специальные пулеметы и автоматы.

Кроме того, военный блогер, корреспондент Роман Алехин подчеркивал, что Вооруженные силы Украины целенаправленно наносят удары по мирным жителям, в отличие от российской армии, которая не допускает таких действий. Он подчеркнул, что ВСУ открыто демонстрируют свою тактику.

Также замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины идут по пути целенаправленного уничтожения гражданского населения России. По его словам, речь идет в том числе о пожарных, медиках и журналистах.