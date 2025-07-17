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Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 19:11

Назван необычный способ борьбы ВС России с дронами ВСУ

Военэксперт Кнутов: ВС России таранят дроны ВСУ беспилотниками

Фото: МО РФ

Российская армия, помимо традиционных средств радиоэлектронной борьбы, использует и другие методы против дронов ВСУ, заявил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, ВС РФ применяют дроны-ПВО и специальные пулеметы и автоматы.

Наши военные действуют с помощью смекалки и хитрости и обходят все попытки ВСУ сдержать продвижение наших частей с помощью дронов. Разные средства используем, в том числе, помимо традиционных РЭБ, уже сейчас появились дроны-ПВО, которые способны таранить дроны противников. Появились средства обороны — это различного рода пулеметы и автоматы, оснащенные специальными патронами, которые приспособлены для поражения именно дронов, — поделился Кнутов.

Также военэксперт отметил, что российские средства борьбы с дронами постоянно модернизируются. В качестве примера он привел танки с «мангалами», которые остаются боеспособными даже после атаки десятком дронов.

Используем разные средства защиты. Например, танки, покрытые полностью мангалом, причем таким мощным мангалом, когда в один танк попадает более десятка дронов, он остается боеспособным и продолжает обстреливать позиции противника. То есть мы тоже совершенствуем свои средства защиты и средства борьбы с дронами, что позволяет нам пусть медленно, но уверенно продвигаться вперед, — подытожил Кнутов.

Ранее он заявил, что Украина будет наращивать использование беспилотников из-за дефицита других видов вооружений. По его словам, ВСУ не хватает танков и артиллерии.

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