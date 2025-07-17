Военэксперт допустил, какое оружие Украина начнет применять чаще

Украина будет наращивать использование беспилотников из-за дефицита других видов вооружений, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, ВСУ не хватает танков и артиллерии.

Сейчас беспилотники Украина будет применять все шире и шире. У них не хватает артиллерии. Натовцы особенно не торопятся поставлять артиллерию. У них не хватает танков: пять Abrams, по-моему, всего-навсего осталось, если мы говорим об Abrams. Танков нет, дальнобойной артиллерии нет, у них есть проблемы с РСЗО, хотя Himars пусковые имеются. Ракеты обещал Трамп им еще дать для Himars. Чтобы как-то решить проблему нехватки дальнобойной артиллерии и снарядов для танков было принято решение резко увеличить производство беспилотников, — ответил Кнутов.

Как отметил военэксперт, теперь вся оборона ВСУ держится за счет БПЛА. Кнутов добавил, что в ВСУ выделен отдельный род войск для беспилотников.

У них есть род войск — беспилотная авиация. В рамках этого рода войск созданы группы дроноводов, я бы их так назвал, которые отвечают за оборону в глубину по фронту на 50 километров. То есть условно на расстоянии пяти километров работает одно подразделение, на расстоянии 5-10 километров — второе подразделение, на 10-15 километров — третье, на 15-20 — четвертое, от 20 до 50 — наиболее подготовленные «Птицы Мадьяра», — поделился Кнутов.

Ранее Юрий Кнутов сообщил, что первый беспилотный штурм больше полугода назад провела российская армия. По его словам, сейчас ВСУ пытаются копировать тактику ВС РФ.