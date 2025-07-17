Военэксперт ответил, кто был первым в проведении беспилотных штурмов Военэксперт Кнутов: ВСУ пытаются копировать опыт РФ в беспилотных штурмах

Первый беспилотный штурм больше полугода назад провела российская армия, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, сейчас ВСУ пытаются копировать тактику ВС РФ.

Примерно полгода назад или более — я точно дату не помню, хотя в свое время говорил об этом — беспилотный штурм проводили мы. Аналогичный. То, что сейчас делают ВСУ, они фактически пытаются копировать то, что сделали мы в свое время, — объяснил Кнутов.

Также Кнутов добавил, что в этом бое российские военные использовали несколько типов беспилотников — разведывательные, ударные и наземные. Военэксперт назвал сражение полноценным боем беспилотников.

С воздуха действовали беспилотники, а на земле работали наземные беспилотники, в том числе подрывали украинские позиции, и по ним тоже работали украинские дроны. Мы работали по украинским дронам. Это был фактически зафиксированный бой беспилотников. И самое главное, что мы использовали сразу сочетание беспилотников: разведывательных, ударных и наземных, — пояснил Кнутов.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщил, что в ходе боевых действий в зоне СВО Вооруженные силы Украины впервые применили тактику «беспилотного штурма» российских позиций. По его данным, атака осуществлялась с использованием FPV-дронов и наземных роботизированных платформ. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.