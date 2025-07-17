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17 июля 2025 в 23:08

Добавляю уксус из малины в салат — вкус сразу становится ресторанным

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Малиновый уксус — изысканная и простая в приготовлении заготовка с ярким вкусом. Он отлично подходит для заправки салатов, добавляется в маринады и мясные блюда, придавая им легкую фруктовую нотку.

Для приготовления понадобятся всего три ингредиента: 300 г свежей малины, 500 мл яблочного уксуса (5–6%) и, по желанию, 2 столовые ложки сахара. Ягоды слегка разминают и помещают в чистую стеклянную банку. Затем заливают уксусом, закрывают крышкой и оставляют в темном месте на 10–14 дней. Банку важно периодически встряхивать для равномерного настаивания.

После настаивания уксус процеживают через марлю, добавляют сахар (если используется), подогревают до 70–80°C, не доводя до кипения. Готовый уксус с малиной разливают по стерилизованным бутылкам и плотно закрывают.

В результате получается яркий, насыщенный и натуральный малиновый уксус, который не только украшает блюда, но и усиливает их вкус.

малина
уксус
рецепты
домашние заготовки
Анна Скворцова
А. Скворцова
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