Ягоды останутся сладкими и чистыми: чем опытные дачники отпугивают клопов с малины

Ягоды останутся сладкими и чистыми: чем опытные дачники отпугивают клопов с малины

Ягодные клопы способны испортить даже самый хороший урожай малины. Стоит случайно задеть куст — появляется резкий запах, который остается на ягодах. Многие дачники давно отказались от химии и используют более простые и безопасные способы защиты.

Хорошо помогают обработки горчицей и луковой шелухой. Для раствора горчичный порошок разводят водой в пропорции 1:10 и опрыскивают кусты. Луковый настой готовят из 250 граммов шелухи на ведро воды, оставляя смесь на пять дней. После этого жидкость процеживают и используют для обработки растений.

Не менее важно осенью убирать и сжигать опавшую листву. Именно там клопы часто зимуют перед новым сезоном.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после регулярных обработок клопов на малине стало намного меньше. Она советует проводить опрыскивания вечером, чтобы настой дольше держался на листьях.

Ранее был назван цветок, который выгонит с участка тлю, клещей и проволочника.