Добавляю шоколад в малиновое варенье — получаю шедевр из банки

Малиновое варенье с шоколадом — идеальный десерт из банки для тех, кто любит сочетание сладкой ягоды и горького шоколада. Это варенье поражает насыщенным вкусом и необычным ароматом, превращая привычный джем в настоящий кулинарный шедевр.

Для приготовления берут 800 г свежей малины, пересыпают 600 г сахара и оставляют на 3–4 часа, чтобы ягоды дали сок. После этого варят массу на медленном огне около 10 минут. Затем добавляют 100 г поломанного горького шоколада (не менее 70% какао) и 1 столовую ложку лимонного сока — ингредиенты тщательно перемешивают до однородности. Варенье снова прогревают 5 минут, после чего раскладывают по стерилизованным банкам и закатывают.

В итоге получается густое, ароматное варенье с малиной и шоколадом — настоящий десерт для взрослых. Такое лакомство прекрасно подойдет как дополнение к чаю, тостам или выпечке, добавляя необычные вкусовые оттенки.