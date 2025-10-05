Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 октября 2025 в 13:20

Дом в российском городе содрогнулся после взрыва газа

Дом в городе Красный Луч получил повреждения в результате взрыва газа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Красный Луч, расположенном в ЛНР, в одном из многоквартирных домов произошел взрыв, сообщили РИА Новости в силовых структурах. По предварительной информации, причиной происшествия стал взрыв бытового газа. Сам инцидент случился утром, квартиры получили повреждения.

Утром произошел взрыв, предположительно, бытового газа в многоквартирном доме в городе Красный Луч, повреждена крыша и несколько квартир, информация о пострадавших уточняется, — указал источник.

Ранее стало известно, что начальник железнодорожной станции Георгий Ерофеев, которому было 33 года, погиб вместе со своей женой и четырехлетним сыном при взрыве бытового газа в Саратове. В Приволжской железной дороге выразили соболезнования родственникам погибшего.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что семьям погибших в результате данного взрыва газа будет выплачена материальная помощь в размере миллиона рублей. Он также добавил, что все пострадавшие получат необходимую поддержку.

В Сахалинской области двоим работникам обслуживающей компании ужесточили наказание по делу о взрыве газа в жилом доме поселка Тымовское. Согласно информации региональной прокуратуры, их отправили в колонию-поселение на срок два года и четыре месяца.

взрывы
газ
происшествия
ЛНР
