Раскрыта сумма выплат семьям погибших при взрыве в Саратове Бусаргин: семьи погибших при взрыве газа в Саратове получат по 1 млн рублей

Семьям погибших в результате взрыва газа в доме в Саратове выплатят материальную помощь в размере 1 млн рублей, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавшие также получат всю необходимую поддержку.

Средства направим из резервного фонда правительства Саратовской области. На месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция <...>. Оценка ущерба будет проводиться сразу после завершения аварийно-спасательных работ, — написал он.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа в жилом доме в Саратове обрушился угловой подъезд. Число погибших возросло до шести. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Бусаргин сообщил, что для жителей разрушенного дома организован временный пункт размещения в близлежащей школе № 103.

Криминалист Михаил Игнатов предположил, что возможной причиной взрыва стало либо неисправное газовое оборудование, либо нарушение правил эксплуатации. Специалист обратил внимание на особую опасность ситуаций, когда утечка газа остается незамеченной.