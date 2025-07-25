Стало известно, где теперь будут жить жильцы разрушенного дома в Саратове

Стало известно, где теперь будут жить жильцы разрушенного дома в Саратове Для жильцов разрушенного в Саратове дома открыли пункт временного содержания

Для жителей разрушенного дома на улице Блинова в Саратове организован временный пункт размещения в близлежащей школе №103, заявил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале. В учреждении созданы все необходимые условия для временного пребывания пострадавших.

Пункт временного размещения для жильцов дома на Блинова организован на базе школы № 103, расположенной поблизости. Сейчас здесь организовано все необходимое, — написал руководитель региона.

В дальнейшем администрация города планирует переселить людей в гостиницу «Сокол», где будет обеспечено полноценное размещение. На месте происшествия продолжает работать оперативный штаб, координирующий действия экстренных служб, заключил губернатор.

Ранее криминалист Михаил Игнатов в беседе с NEWS.ru предположил, что возможной причиной взрыва в жилом доме Саратова стало либо неисправное газовое оборудование, либо нарушение правил эксплуатации. Специалист обратил внимание на особую опасность ситуаций, когда утечка газа остается незамеченной.