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25 июля 2025 в 17:06

Еще один человек погиб после взрыва в Саратове

Из-под завалов дома в Саратове извлекли шестого погибшего

Фото: NEWS.ru

Из-под завалов многоквартирного дома в Саратове извлекли пострадавшего, который вскоре скончался, сообщили NEWS.ru в ГУ МЧС по Саратовской области. Общее число погибших из-за взрыва газа увеличилось до шести.

По данным представителя МЧС, мужчина более шести часов был зажат между плитами.

Ранее стало известно о взрыве газа в жилом 10-этажном доме на улице Блинова в Саратове. Трагедия произошла в 12:12 по местному времени (11:12 мск), обрушились с первого по десятый этажи. Изначально сообщалось о трех жертвах, в том числе о погибшем ребенке.

Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что для жителей разрушенного дома организован временный пункт размещения в близлежащей школе № 103. В учреждении созданы все необходимые условия для временного пребывания пострадавших. В дальнейшем администрация города планирует переселить людей в гостиницу «Сокол», где будет обеспечено полноценное размещение.

Криминалист Михаил Игнатов в беседе с NEWS.ru предположил, что возможной причиной взрыва стало неисправное газовое оборудование или нарушение правил эксплуатации. Специалист обратил внимание на особую опасность ситуаций, когда утечка газа остается незамеченной.

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