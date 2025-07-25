Три человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Саратове

Три человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Саратове

Три человека погибли в результате взрыва газа в жилом многоэтажном доме в Саратове, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, одна из пострадавших скончалась в больнице.

От взрыва пострадал соседний дом, десятки автомобилей получили повреждения. На месте происшествия много машин скорой помощи.

Из-за взрыва обрушились не менее четырех этажей 10-этажного многоквартирного дома, более 30 квартир повреждены. По данным канала, под завалами могут оставаться люди.

Взрыв произошел в 12:12 по местному времени (11:12 мск), сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону. По данным агентства, произошло обрушение с первого по десятый этажи.

Ранее четыре человека пострадали при взрыве бытового газа в квартире в Великих Луках. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что один из пострадавших госпитализирован.

До этого мощный взрыв раздался в пятиэтажном доме в городе Ершове Саратовской области. По данным МЧС, причиной оказалась утечка газа. В результате были повреждены несколько квартир, разрушена крыша дома.

Взрыв газа также произошел на последнем этаже в пятиэтажном жилом доме в городе Серове Свердловской области. По предварительным данным, четыре человека пострадали. По факту ЧП следователи начали проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан».