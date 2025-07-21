Взрыв прогремел в многоэтажном доме в Псковской области Четыре человека пострадали при взрыве газа в Великих Луках

В Великих Луках четыре человека пострадали при взрыве бытового газа в квартире, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале. По предварительным данным, один из них госпитализирован.

В Великих Луках инцидент в жилом доме № 3 на площади Юбилейной. Предварительная версия — утечка и взрыв бытового газа в квартире на втором этаже. Пострадали четыре человека, один госпитализирован, — написал он.

Ранее мощный взрыв раздался в пятиэтажном доме в городе Ершове Саратовской области. По данным МЧС, причиной оказалась утечка газа. В результате были повреждены несколько квартир, у дома снесло крышу. На месте работают экстренные службы.

При взрыве в пятиэтажном доме в Ершове были разрушены три квартиры. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В квартире, где произошел взрыв, начался пожар.

До этого в Москве взрыв произошел на улице Плеханова. По словам очевидцев, они слышали два громких хлопка. Предполагалось, что взорвался автомобиль. После взрыва огонь с машины перекинулся на соседнее здание. По предварительным сведениям, речь идет об отеле. О пострадавших информация не поступала.