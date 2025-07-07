Три квартиры разнесло при взрыве в многоэтажке под Саратовом

Три квартиры разнесло при взрыве в многоэтажке под Саратовом

При взрыве в пятиэтажном доме в Ершове Саратовской области разрушены три квартиры. ЧП, как отмечается, произошло из-за утечки газа. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.

В квартире, где произошел взрыв, начался пожар. На месте работают экстренные службы. Очевидцы сообщают, что у дома повреждена крыша. Взрыв произошел в доме на улице Космонавтов. Подробности инцидента уточняются.

Ранее в Москве взрыв произошел на улице Плеханова. По словам очевидцев, они слышали два громких хлопка. Предполагалось, что взорвался автомобиль. После взрыва огонь с машины перекинулся на соседнее здание. По предварительным сведениям, речь идет об отеле. О пострадавших информация не поступала.

До этого взрыв газа произошел на последнем этаже в пятиэтажном жилом доме в городе Серове Свердловской области. По предварительным данным, четыре человека пострадали. По факту ЧП следователи начали проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан».