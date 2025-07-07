Мощный взрыв снес крышу многоэтажки под Саратовом

В Ершове Саратовской области мощный взрыв произошел в пятиэтажном доме на улице Космонавтов, сообщила пресс-служба МЧС по региону. По предварительной информации, ЧП произошло из-за утечки газа. Повреждения получили несколько квартир, а у дома снесло крышу.

На месте работают экстренные службы. Сведения о пострадавших уточняются. Судя по кадрам, сделанным очевидцами, взрыв случился на пятом этаже. В квартире, где произошло ЧП, начался пожар, в соседних квартирах выбиты стекла.

Ранее в Москве взрыв произошел на улице Плеханова. По словам очевидцев, они слышали два громких хлопка. Предполагалось, что взорвался автомобиль. После взрыва огонь с машины перекинулся на соседнее здание. По предварительным сведениям, речь идет об отеле. О пострадавших информация не поступала.

До этого взрыв газа произошел на последнем этаже в пятиэтажном жилом доме в городе Серове Свердловской области. По предварительным данным, четыре человека пострадали. По факту ЧП следователи начали проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан».