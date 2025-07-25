Стало известно о смерти ребенка при взрыве газа в жилом доме в Саратове

Стало известно о смерти ребенка при взрыве газа в жилом доме в Саратове В Саратове при взрыве газа в многоквартирном доме мог погибнуть ребенок

Как минимум три человека, в том числе ребенок, погибли во время взрыва газа в жилом доме в Саратове, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, трагедия произошла в десятиэтажке на улице Блинова. Сейчас на месте ЧП работают спасатели.

При взрыве обрушился подъезд, есть угроза дальнейшего обрушения. Сотрудники МЧС проводят срочную эвакуацию местных жителей. По предварительным данным, под завалами находятся люди. На место выехал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Ранее взрыв бытового газа прогремел в многоэтажном доме в Великих Луках Псковской области. Пострадали четыре человека, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии с травмами и ожогами. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

До этого один человек погиб, один получил травмы в результате взрыва газа в двухэтажном доме в поселке Красный Яр Новосибирской области. По данным регионального минздрава, пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.