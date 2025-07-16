Россиянин погиб при взрыве газа в жилом доме Человек погиб при взрыве газа в жилом доме под Новосибирском

Один человек погиб, один получил травмы в результате взрыва газа в двухэтажном доме в Новосибирской области, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав. По данным агентства, пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести.

Один погибший, один травмированный. [Состояние] средней тяжести, – сообщила собеседница агентства.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что при взрыве бытового газа в многоэтажном доме в центре Курска пострадал один человек. По его словам, 24-летний молодой человек попал в больницу с поверхностными ожогами. Он отметил, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и медики. Территория вокруг дома оцеплена.

До этого мощный взрыв раздался в пятиэтажном доме в городе Ершове Саратовской области. По данным МЧС, причиной оказалась утечка газа. В результате были повреждены несколько квартир, у дома снесло крышу. На месте работают экстренные службы. Были разрушены три квартиры. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В квартире, где произошел взрыв, начался пожар.