Раскрыты последствия взрыва газа в многоэтажке в Курске Хинштейн: один человек пострадал при взрыве газа в многоэтажке в Курске

При взрыве бытового газа в многоэтажном доме в центре Курска пострадал один человек, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, 24-летний парень попал в больницу с поверхностными ожогами.

По предварительной информации, пострадал один человек. 24-летний парень получил поверхностные ожоги, сейчас его везут в больницу. В доме обрушились часть стены и балкон, — отметил Хинштейн.

Он отметил, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и медики. Территория вокруг дома оцеплена.

Ранее мощный взрыв раздался в пятиэтажном доме в городе Ершове Саратовской области. По данным МЧС, причиной оказалась утечка газа. В результате были повреждены несколько квартир, у дома снесло крышу. На месте работают экстренные службы.

При взрыве в пятиэтажном доме в Ершове были разрушены три квартиры. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В квартире, где произошел взрыв, начался пожар.