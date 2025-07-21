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21 июля 2025 в 19:30

Взрыв в псковской многоэтажке обернулся уголовным делом

СК возбудил дело после взрыва газа в многоэтажном доме в Великих Луках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Великих Луках Псковской области, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Расследование ведется по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — говорится в сообщении.

По версии следствия, причиной стала утечка бытового газа. В результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе житель квартиры, где произошел взрыв. Его госпитализировали в тяжелом состоянии с травмами и ожогами, другим пострадавшим помощь была оказана амбулаторно.

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли ряд предметов. Кроме того, они назначили пожарно-технические и медицинские судебные экспертизы.

Ранее мощный взрыв раздался в пятиэтажном доме в городе Ершове Саратовской области. По данным МЧС, причиной оказалась утечка газа. В результате были повреждены несколько квартир, у дома снесло крышу. На месте работают экстренные службы.

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газ
Великие Луки
Псковская область
Следственный комитет
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