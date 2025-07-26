При взрыве в Саратове погиб начальник станции РЖД вместе с семьей

Начальник железнодорожной станции Георгий Ерофеев погиб вместе с семьей при взрыве бытового газа в Саратове, сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги. Отмечается, что ему было 33 года. Вместе с ним погибли его жена и четырехлетний сын.

Среди погибших в результате происшествия на улице Блинова в Саратове наш работник с семьей. Ерофеев Георгий Геннадьевич, начальник станции разъезд Липовский Приволжской дирекции управления движением, — сказано в публикации.

Компания выразила соболезнования родным Ерофеева. РЖД предоставит материальную поддержку семьям погибших.

Ранее сообщалось, что девять взрослых и один ребенок числятся пропавшими без вести после взрыва газа в многоэтажке в Саратове. Местонахождение людей не удается установить уже около суток. При этом источник допустил, что в момент ЧП пропавших не было в здании. Сейчас продолжается разбор завалов частично обрушившегося жилого дома.

В свою очередь губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявлял, что семьям погибших в результате взрыва газа в доме в Саратове выплатят материальную помощь в размере 1 млн рублей. По его словам, пострадавшие также получат всю необходимую поддержку.