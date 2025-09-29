Сахалинским работникам ужесточили наказание по делу о взрыве газа

Двоим работникам обслуживающей компании из Сахалинской области ужесточили наказание по делу о взрыве газа в жилом доме в поселке Тымовское, сообщили в прокуратуре региона. Их отправили в колонию-поселение на два года и четыре месяца. В результате трагедии погибли 10 человек.

Судебная коллегия по уголовным делам Сахалинского областного суда <...> согласилась с доводами апелляционного представления, направив осужденных в колонию-поселение на два года четыре месяца. Апелляционные жалобы стороны защиты оставлены без удовлетворения, — заявили в прокуратуре.

Суд установил, что осужденные пустили газ в сети, несмотря на сквозное повреждение в корпусе газопровода. В результате утечки газа раздался взрыв, за которым последовали обрушение одного из подъездов дома и пожар.

Взрыв газа в многоквартирном доме в поселке Тымовское произошел 19 ноября 2022 года. На опубликованных кадрах видно, как в какой-то момент взрывается квартира на нижнем этаже, после чего рушится весь подъезд, над домом поднимаются клубы дыма.