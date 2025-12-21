Тонны поддельной черной икры выявили за год в России РИАН: за год в России выявлено более пяти тонн поддельной черной икры

В России благодаря системе цифровой маркировки за год изъяли более пяти тонн черной икры с признаками фальсификации, сообщил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. Это составляет около 6% от всего официального производства этого деликатеса в стране.

Общий объем легального производства черной икры в России немногим превышает 80 тонн в год. С 1 октября 2025 года в стране действует разрешительный режим, при котором кассы торговых точек блокируют продажу икры с нарушениями в маркировке. За первые два месяца его работы было заблокировано 113 тыс. попыток реализации черной и красной икры с различными нарушениями.

Причем в 54% случаев — подозрение на контрафакт, 16% — нарушения в работе производителей и 15% — «просрочка». Это очень большой объем, он сопоставим с объемом легальной икры, которая была реализована без нарушений, — добавил Зверев.

Ранее гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов рассказал, что красная икра в России подешевеет в преддверии новогодних праздников. Согласно его прогнозу, к концу года стоимость этого популярного деликатеса может опуститься на 5–7%. Главной причиной снижения цен эксперт назвал рост производства.