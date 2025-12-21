Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 03:50

Тонны поддельной черной икры выявили за год в России

РИАН: за год в России выявлено более пяти тонн поддельной черной икры

Чёрная икра Чёрная икра Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В России благодаря системе цифровой маркировки за год изъяли более пяти тонн черной икры с признаками фальсификации, сообщил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. Это составляет около 6% от всего официального производства этого деликатеса в стране.

Общий объем легального производства черной икры в России немногим превышает 80 тонн в год. С 1 октября 2025 года в стране действует разрешительный режим, при котором кассы торговых точек блокируют продажу икры с нарушениями в маркировке. За первые два месяца его работы было заблокировано 113 тыс. попыток реализации черной и красной икры с различными нарушениями.

Причем в 54% случаев — подозрение на контрафакт, 16% — нарушения в работе производителей и 15% — «просрочка». Это очень большой объем, он сопоставим с объемом легальной икры, которая была реализована без нарушений, — добавил Зверев.

Ранее гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов рассказал, что красная икра в России подешевеет в преддверии новогодних праздников. Согласно его прогнозу, к концу года стоимость этого популярного деликатеса может опуститься на 5–7%. Главной причиной снижения цен эксперт назвал рост производства.

Росрыболовство
икра
фальсификат
проверки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Антироссийская паранойя»: Запад обвинили в попытке спровоцировать войну
К чему снится смерть отца: тайные значения и секреты сна
Стало известно, можно ли заболеть гонконгским гриппом и ОРВИ одновременно
Полиция Подмосковья назвала предварительную версию взрыва в Химках
Венесуэла отреагировала на захват танкера силами США
Пленный рассказал о лживых обещаниях командиров ВСУ заключенным
Тонны поддельной черной икры выявили за год в России
Российский аэропорт в Поволжье прекратил работу
Два условия понадобятся россиянам для выхода на пенсию в 2026 году
Многодетным семьям увеличат помощь по выплате ипотеки
Марочко озвучил последствия для ВСУ после потери Красноармейска
Путин угостился российскими сладостями после шутки на пресс-конференции
В разведсообществе США опровергли главный миф о планах России
«Нездоровый ажиотаж»: очередной концерт Долиной отменили
Скандальные документы об Эпштейне пропали из доступа
«Тают на глазах»: силы ВСУ в Димитрове не получают снабжения
Россиянам рассказали, как будет оплачиваться работа в новогодние праздники
Путин проведет неформальную встречу с лидерами СНГ в Петербурге
Панарин обошел Дацюка в НХЛ по одному показателю
Опасные фрукты и овощи: как избежать аскаридоза. Ценные советы врача
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.