Эксперт резко высказался о слухах относительно мясного фальсификата

Реальная доля опасной мясной продукции на рынке ничтожна, а раздуваемые в СМИ проблемы с фальсификатом часто основаны на слухах и некорректных данных, заявил NEWS.ru президент Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. По его словам, подавляющее число производителей работают честно, что в том числе способствует открытию новых экспортных рынков для отечественных производителей.

Требования к безопасности мясной продукции в России одни из самых жестких в мире, что и позволяет нам открывать новые рынки. <…> Любят обсуждать ерунду, не проверяя. Не надо тиражировать слухи, что все травятся. Подавляющее большинство производителей работают честно, понимая, что за нарушения грозит уголовное дело, — сказал Юшин.

По его словам, официальная статистика Роспотребнадзора показывает, что нарушения по безопасности находят лишь в 0,1–2% исследованных образцах. Общая доля продукции, не отвечающей регламентам (в основном из-за маркировки), не превышает 4% и продолжает снижаться, отметил Юшин.

Глава НМА также назвал главным «убийцей» черного рынка и контрафакта систему ветеринарной сертификации «Меркурий». Она в реальном времени отслеживает каждую партию от фермы до магазинной полки.

Ранее сообщалось, что мировые цены на говядину впервые достигли $7 (569,5 рубля) за килограмм. Это самый высокий показатель с 1960 года. За последние пять месяцев стоимость мяса выросла на 3% в октябре 2025 года и на 17% в годовом выражении.