Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 14:02

Эксперт резко высказался о слухах относительно мясного фальсификата

Глава НМА Юшин: доля опасного российского мяса на прилавках ничтожна

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Реальная доля опасной мясной продукции на рынке ничтожна, а раздуваемые в СМИ проблемы с фальсификатом часто основаны на слухах и некорректных данных, заявил NEWS.ru президент Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. По его словам, подавляющее число производителей работают честно, что в том числе способствует открытию новых экспортных рынков для отечественных производителей.

Требования к безопасности мясной продукции в России одни из самых жестких в мире, что и позволяет нам открывать новые рынки. <…> Любят обсуждать ерунду, не проверяя. Не надо тиражировать слухи, что все травятся. Подавляющее большинство производителей работают честно, понимая, что за нарушения грозит уголовное дело, — сказал Юшин.

По его словам, официальная статистика Роспотребнадзора показывает, что нарушения по безопасности находят лишь в 0,1–2% исследованных образцах. Общая доля продукции, не отвечающей регламентам (в основном из-за маркировки), не превышает 4% и продолжает снижаться, отметил Юшин.

Глава НМА также назвал главным «убийцей» черного рынка и контрафакта систему ветеринарной сертификации «Меркурий». Она в реальном времени отслеживает каждую партию от фермы до магазинной полки.

Ранее сообщалось, что мировые цены на говядину впервые достигли $7 (569,5 рубля) за килограмм. Это самый высокий показатель с 1960 года. За последние пять месяцев стоимость мяса выросла на 3% в октябре 2025 года и на 17% в годовом выражении.

Читайте также
Праздничная свинина с вишневым джемом и соусом барбекю: точно буду готовить на Новый год — невероятно вкусно и просто
Общество
Праздничная свинина с вишневым джемом и соусом барбекю: точно буду готовить на Новый год — невероятно вкусно и просто
Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество
Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Большая часть продающегося в России популярного напитка оказалась подделкой
Общество
Большая часть продающегося в России популярного напитка оказалась подделкой
Магазины «Светофор» обвинили в сбыте фальсификата
Общество
Магазины «Светофор» обвинили в сбыте фальсификата
Эксперт РСТ оценил, насколько безопасна Венесуэла для туристов
Общество
Эксперт РСТ оценил, насколько безопасна Венесуэла для туристов
мясо
фальсификат
безопасность
национальная мясная ассоциация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психиатр рассказал, чем можно заменить хоббидоггинг
Адвокат ответил, встанет ли Верховный суд на сторону Лурье
Брянская область попала под удар БПЛА посреди дня
Акции «Ленфильма» перешли в собственность Петербурга
Эксперт оценил, сколько Россия заработает на экспорте мяса
В Раде заблокировали трибуну на фоне требований отставки кабмина
Кардиолог дала советы, что делать при гипертоническом кризе
В России могут ввести новые правила для заводчиков питомцев
Россияне вынесли Долиной «народный приговор» из-за скандала вокруг квартиры
В Госдуме ответили, сколько времени ЕС хочет продолжать конфликт на Украине
Юрист ответил, удастся ли решить проблему буллинга в Сети введением штрафов
Панжинский раскрыл, когда российские лыжники смогут выступить на Кубке мира
«Как всегда весело»: Алаудинов сообщил о блокировке ВСУ под Сумами
«Праздновать пока рано»: тренер Бородавко об отмене запрета FIS
В Госдуме объяснили решение CAS о допуске российских лыжников на Олимпиаду
В Porsche подтвердили проблемы с запуском двигателя у авто в России
На Украине задержали британского шпиона
Госслужащим Петербурга сообщили приятную новость о медстраховании
«Экономический закон»: эксперт о желании россиян покупать мясо подешевле
Частный пансионат закрыли после госпитализации 88-летней пенсионерки
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака
Общество

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.