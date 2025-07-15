Большая часть продающегося в России популярного напитка оказалась подделкой

Лабораторные исследования выявили несоответствие 85% армянского коньяка, который продается в России, действующему стандарту ГОСТ, сообщает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». По сведениям экспертов, 60% подделок идет через Грузию.

Уточняется, что был изучен 71 бренд напитка. Выяснилось, что в образцах 35 из них использовался спирт невиноградного происхождения. Подчеркивается, что употребление такой продукции чревато серьезными проблемами со здоровьем и сильными отравлениями.

Ранее нутрициолог и биохимик Анна Дивинская заявила, что слишком низкая цена меда свидетельствует о подделке. По ее словам, недобросовестные производители также могут добавлять в мед сахарный сироп, перегревать продукт или продавать его незрелым.

До этого вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла (РАЭРР) Александр Ставцев заявил, что российские вина теперь сравнимы с продукцией Италии и Испании. По его словам, отечественная отрасль за последние годы продемонстрировала впечатляющий прогресс, российские производители совершили настоящий технологический рывок.